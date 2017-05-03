S&P 5 Mayıs'ta Türkiye'nin notunu değerlendirecek

S&P'nin Türkiye'nin not değerlendirmesini 5 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin not değerlendirmesini 5 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor. Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, yaptığı değerlendirmede S&P'nin kredi notu görünümünü negatiften durağana çekebileceğini belirtti.

S&P Ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirmişti. 20 Temmuz 2016'da Türkiye'nin kredi notunu düşüren kuruluş, Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 2 basamak altında değerlendiriyor.

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bloomberght'de yer alan habere göre; Türkiye'yi daha önce 'yatırım yapılabilir' kategoride değerlendiren Moody's ve Fitch de geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün Türk bankaları için negatif görünümü koruduğunu açıkladı.

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