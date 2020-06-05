Sokağa çıkma cezası indirimli ödenebilir | Ekonomi Haberleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Gelir Uzmanı Mehmet Erdem Delener, salgın sırasında ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 bin 150 liralık cezanın peşin ödeme indiriminden yararlanarak 2 bin 362 lira olarak ödenebileceğini söyledi.

Delener indirimli ödeme için son tarihin 30 Haziran olduğunu belirtti. Delener, vergialgı sitesinde yayımlanan yazısında, idari para cezası uygulanan kişilerin, karar tutanağının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabileceğini dile getirdi.

ÖDENMEZSE NE OLUR?

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen para cezaları mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebiliyor. İdari para cezası belediye tarafından düzenlemişse belediye birimlerine ödenmesi gerekiyor. Ödeme safhasına gelen ceza tutarı vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde borç bilgileri arasında gözüküyor. Bu durumda da banka kartı veya kredi kartı ile ödenebiliyor. Delener, idari para cezasının ödeme süresi karar tutanağının tebliğinden itibaren bir ay olduğunu belirterek, gecikme zammı işlemediğini ancak ödenmemesi durumunda cezanın tahsili amacıyla borçlunun sahibi olduğu menkul ve gayrimenkullere haciz uygulanabileceği uyarısını yaptı.

Etiketler