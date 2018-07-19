ŞOK Marketler’in ana hissedarlarından Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “ŞOK’un halka arzını başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek” dedi.

ŞOK Marketler ilk halka açık Genel Kurul toplantısı 18 Temmuz Çarşamba günü saat 14.30’da ŞOK Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. ŞOK Marketler KAP’a yaptığı açıklamada, 2017 Faaliyet Raporu’nun değerlendirildiği Genel Kurul’da şirketin yeni yönetim kurulu da belirlendiğini belirtti. 3 yıl süreyle görev alacak 6 kişilik Yönetim Kurulu’nda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen’in yanı sıra Bağımsız Üye olarak atanan Ahmet Bal ile Ceyda Aydede yer aldı.

CEO UĞUR DEMİREL: HEDEFİMİZ YÜZDE YÜZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel başarılı bir halkı arzı geride bıraktıklarını belirterek hissedarlara teşekkür etti.

Demirel şunları söyledi:

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“Şirketimiz özgün iş modelini en iyi şekilde uygulayarak, hissedarlarımıza değer yaratmaya ve hızlı büyümesine devam edecektir. Hedefimiz yüzde yüz müşteri memnuniyetidir. Sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz, biz yöneticiler olarak işlerimizi kurumsal yönetişim ilkelerine uygun ve en iyi şekilde yapıyoruz.”

CENGİZ SOLAKOĞLU: ŞOK MARKETLER’İ ÖRNEK HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Şok Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Genel Kurul ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Genel Kurulla kurumsal ilkelere yönelik adımlarımızı da pekiştirmiş olacağız. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ve denetim komitesi başta olmak üzere kurulacak komiteler kurumsal yönetimin sağlıklı işlemesi için elzemdir. Kurumsal yönetim en fazla önem atfettiğimiz değerlerden olup, mevcut en iyi uygulamaları tetkik ettiğimiz gibi, ŞOK’u bu alanda örnek gösterilen bir hale getirmek istiyoruz.”

MURAT ÜLKER: ŞOK MARKETLER’E İNANIYORUZ VE DESTEKLERİMİZ SÜRECEK

ŞOK Marketler’in ana hissedarı Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, ŞOK Marketler’in halka açık ilk genel kurulunun güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. ŞOK Genel Kurulu’na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler. ŞOK’un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ŞOK Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek.”

Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı Mustafa Serdengeçti Genel Kurul sonrası yaptığı değerlendirmede Yıldız Holding’in yeni stratejisinde gıda ve perakendeye iki ana sektör olarak odaklanmanın sürdürüleceğini ve yatırımların iştirakleri olan B2C ve B2B kanallarında faaliyetler ile sınırlı kalmayıp e-ticaret kanalında da süreceğini belirtti.

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