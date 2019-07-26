SoftBank 108 milyar dolarlık teknoloji fonu oluşturdu | Ekonomi Haberleri

SoftBank, aralarında Apple, Microsoft ve Foxconn Technology Group'un yer aldığı yatırımcıların katkılarıyla 108 milyar dolar teknoloji fonu oluşturdu.

SoftBank Group Corp., aralarında Apple Inc., Microsoft Corp. ve Foxconn Technology Group'un yer aldığı yatırımcıların katkılarıyla 108 milyar dolar teknoloji fonu oluşturulduğunu duyurdu. Şirket, cuma günü piyasa öncüsü ve teknoloji odaklı şirketlerden gelen yatırımlar aracılığıyla yapay zeka (AI) devriminin artan hızına yetişme hedefi taşıyan ikinci Vision Fonunu duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu fonun 38 milyar dolarının yatırıma harcanmasının planlandığı belirtilirken, ek katılımcılara yönelik görüşmelerin devam ettiği ve fona yönelik toplam sermaye katkısının da artmasının beklendiği vurgulandı.