Soda Sanayii ile Ciner ABD'de soda üretim tesisi kuracak | Ekonomi Haberleri

Soda Sanayii, Ciner Grubu ile ABD'de soda üretim tesisi kurmak için ortaklık yaptı.

Şişecam'ın iştiraki Soda Sanayii, Ciner Grubu ile ABD'de doğal soda üretim tesisi kurmak üzere ortaklık sözleşmesi imzaladı. Soda Sanayii, Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Imperial Natural Resources Trona Mining adlı Ciner Grubu şirketi ile eşit hissedar olacak. Beş yılda tamamlanacak yatırımın 2024'te faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Yatırım tutarının belirtilmediği açıklamaya göre yatırım ortaklarca eşit oranda paylaşılacak ve yüzde 20'si özkaynak, yüzde 80'i kredi ile finanse edilecek.

ABD'nin Wyoming eyaleti Green River bölgesinde kurulacak tesis, çözelti madenciliği yöntemiyle yılda 2.5 milyon ton soda ve 200 bin ton sodyum bikarbonat olmak üzere toplamda 2.7 milyon ton kapasite üretim yapacak.