‹ Önceki Haber ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi Sonraki Haber › BMW CEO'su 2020 yılında görevden ayrılacak BMW CEO'su 2020 yılında görevden ayrılacak

Societe Generale Kleinwort Hambrosu satmayı planlıyor

05.07.2019 - 16:13
Societe Generale Kleinwort Hambrosu satmayı planlıyor | Ekonomi Haberleri

Fransız bankacılık grubu Societe Generale, Birleşik Krallık’taki özel bankacılık iştiraki olan Kleinwort Hambrosu satmayı planlıyor.

 

Private Banker International'ın (PBI) haberine göre, banka satış işlemi için Rothschild & Co ile çalışarak birkaç potansiyel alıcıyla görüşmelere başladı. Rothschild & Co ve Kleinwort Hambros satış sürecine ilişkin açıklama yapmadı.

Kleinwort Hambros'tan bazı üst düzey yetkililer, banka ve Societe Generale'in iki yıldır süren birleşme işlemlerinin ise son aşamaya kadar geldiğini söylediler. Kleinwort Hambros CEO'su John Maitland, "Birleşme ile ilgili kalan son işlem olan bilgi teknoloji sistemleri entegrasyonu aşamasındayız" dedi.

Societe Generale'in Kleinwort Benson bankasını Oddo&Cieden satın alması ardından başlayan Banking Hambros ile birleşme işlemlerinin Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Birleşmenin tamamlanmasıyla Birleşik Krallıkta büyük fırsatlar yakalayacaklarını söyleyen Maitland, 2018 yılı sonunda yaklaşık 14 milyar euro varlığa sahip olduklarını belirtti.

Societe Generale, grup içindeki zayıf performans sonrasında pek çok iş kolundan çıkarken, yılın başından bu yana hisse değerinin neredeyse üçte birini kaybetti.

PBI haberinde, Grubun planları arasında iş gücünü yaklaşık 1,600 kişi azaltarak, yıllık giderlerini yıllık 500 milyon euro azaltma olduğu belirtildi.

Societe Generale yılın ilk çeyreğinde, varlık yönetimi sektöründe 225 milyon euro, özel bankacılık sektöründe 113 milyon euro net gelir elde etti.


‹ Önceki Haber ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi Sonraki Haber › BMW CEO'su 2020 yılında görevden ayrılacak BMW CEO'su 2020 yılında görevden ayrılacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.579 Değişim: 0,20% Hacim : 6.879 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 99.262 05.07.2019 Yüksek 100.447
Açılış: 99.428
5,6371 Değişim: 0,83%
Düşük 5,5899 05.07.2019 Yüksek 5,6466
Açılış: 5,5909
6,3238 Değişim: 0,01%
Düşük 6,3032 05.07.2019 Yüksek 6,3503
Açılış: 6,323
251,96 Değişim: -1,08%
Düşük 251,25 05.07.2019 Yüksek 256,51
Açılış: 254,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.