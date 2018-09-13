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Siyaseti noktaladı, teklif yağdı

13.09.2018 - 09:16
Siyaseti noktaladı, teklif yağdı

24 Haziran seçimlerinde aday olarak yer almayan ve sessiz sedasız 11 yıllık siyaset hayatını noktalayan eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e Londra ve New York’tan teklifler yağıyor.

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker dün bu tekliflerden sadece bir tanesini yazdı. O da Şimşek’in Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Grubu ve Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Fiba Holding’in Londra’da ortak olarak kurduğu banka olan Dome’nin başına geçmesine ilişkindi.

Şimşek’e yakın kaynaklar Özyeğin ve Şahenk’ten gelen bu teklifi doğrularken, kendisine Londra ve New York merkezli kuruluşlardan da bir çok teklif geldiğini söyledi. Kaynaklar bugün İngiltere’ye giden Mehmet Şimşek’in yarın Londra’da bir çok kuruluşun yetkilisi ile görüşmeler yapacağını belirtirken, “Ama Şimşek henüz bir karar vermedi. Görüşmelerden sonra kararını açıklayacak” yorumunu yaptı.

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1993 yılında İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nden finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesi alan Şimşek, 2007 yılına kadar yurtdışında özel sektörde görev yaptı. 2007 seçimleri öncesinde milletvekili adayı oldu. 60’ıncı hükümette Hazine’den Sorumlu Devlet Bakanlığı, 61’inci hükümette Maliye Bakanlığı, 64’üncü hükümette Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Şimşek, ‘Emerging Markets’ dergisi tarafından 2013’te ‘Yükselen Avrupa’da Yılın Maliye Bakanı’ seçildi. Aynı yıl ‘Foreign Policy’ dergisi tarafından dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterilen 3 çocuk babası Şimşek, 24 Haziran seçimlerinde aday olarak yer almadı ve sessiz sedasız siyasetten çekildi.


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