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Şişecam'dan yüzde 260 kâr

30.10.2018 - 11:18 | Son Güncelleme :
Şişecam'dan yüzde 260 kâr | Ekonomi Haberleri

Şişecam kimyasallar segmentinin güçlü katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 260 artışla 997.6 milyon TL net kâr elde etti.

Şişecam'ın üçüncü çeyrek net kârı özellikle kimyasallar segmentinin güçlü katkısıyla yüzde 260 artışla 997.6 milyon lira olurken, güçlü sonuçların ardından hisseler endeks üzerinde performans sergiliyor.

Şişecam'ın Cuma akşamı KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre üçüncü çeyrek hasılatı ise yüzde 62 artışla 4.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Şişecam hisseleri ilk işlemlerde yüzde 4 primle açılmasının ardından saat 1035'te yüzde 1.5 yükselişle 4.84 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.8 artıda.

Şişecam'ın faaliyet raporunda yer alan değerlendirmede, EBITDA marjında kademeli iyileşmenin sürdüğü belirtilerek, "Dokuzuncu ay sonu itibarıyla konsolide EBITDA marjımız yüzde 39 oranında gerçekleşti. 2018 Eylül ayı sonu itibarıyla 4.3 milyon TL seviyesindeki konsolide EBITDA hacmine ulaşıldı" denildi.

Şişecam'ın marjlarına destek veren iştiraki Soda Sanayi'nin üçüncü çeyrek net kârı yüzde 400'ün üzerinde artışla 840 milyon lira olmuştu.

Ocak–Eylül 2018 döneminde yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarında 3.7 milyon ton cam üreten Şişecam Topluluğu'nun soda üretimi ise 1.8 milyon tona ulaştı.

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