Şişecam'da grev kararı

Şişecam ile Kristal-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendika, 24 Mayıs'ta grev kararı aldı.

Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını, ancak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamaya göre grev kararı alınan fabrikalar şöyle:

- Trakya Cam San. A.Ş. Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası,

- Şişecam Otomotiv A.Ş. Otocam Fabrikası,

- Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,

- Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası,

- Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,

- Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası ile

- Cam Elyaf San. A.Ş. Cam Elyaf Fabrikası

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