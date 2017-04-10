Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığına Adnan Bali atandı.

Şişecam'da Yönetim Kurulu Başkanlığından 4 Nisan'da istifa ederek ayrılan Ersin Özince'nin yerine Adnan Bali getirildi.

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Konuya dair KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Nisan 2017 tarihli toplantısında şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığından 4 Nisan 2017 tarihi itibarıyla istifa ederek ayrılan Sayın Hakkı Ersin Özince'nin yerine 7 Nisan 2017 tarihi itibarıyla Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine (Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere) karar verilmiştir."

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