‹ Önceki Haber İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 50.3 oldu İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ekimde 50.3 oldu Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

Şişecam, Paşabahçe hisselerini geri alıyor

11.11.2019 - 11:52
Şişecam, Paşabahçe hisselerini geri alıyor | Ekonomi Haberleri

Şişecam, Paşabahçe'nin yüzde 14.85'ini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 152.6 milyon Euro'ya geri alacak.

Şişecam 2014 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sattığı Paşabahçe paylarını 152.6 milyon Euro'ya geri almaya karar verdi. Şirket hisseleri geri almak için yine EBRD'den 100 milyon Euro kredi kullanacak.

Şişecam 2014 yılındaki anlaşma kapsamında Paşabahçe'nin yüzde 15.45'ini 125 milyon Euro'ya EBRD'ye satmıştı.

##$HABER_1458454$##

Şişecam tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket anlaşmanın alım opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Bu kapsamda Paşabahçe'nin yüzde 14.85'inin 152.6 milyon Euro'ya geri alınmasına karar verildi.

Alım opsiyonunun kullanılması için Şişecam EBRD'den iki yılı ana para geri ödemesiz, altı ayda bir ve beş eşit taksitte ana para geri ödemeli 100 milyon Euro kredi kullanacak. Kredinin faizi yıllık Euribor artı yüzde 2.4 olacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.118 Değişim: -0,03% Hacim : 7.797 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.369 11.11.2019 Yüksek 103.841
Açılış: 102.922
5,7736 Değişim: -0,01%
Düşük 5,7692 12.11.2019 Yüksek 5,7763
Açılış: 5,7739
6,3736 Değişim: 0,04%
Düşük 6,3639 12.11.2019 Yüksek 6,3776
Açılış: 6,3712
270,31 Değişim: 0,05%
Düşük 270,00 12.11.2019 Yüksek 270,41
Açılış: 270,18
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.