Şirketlerin normale dönüş için öngördükleri süre 11 ay | Ekonomi Haberleri

Alman şirketler, gelecek yılın yaz aylarına kadar faaliyetlerinde normale dönüş beklemiyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) temmuz ayında yaptığı ankete göre, firmaların, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerinde normale dönüş için öngördükleri süre ortalama 11 ay oldu.

Ankete göre, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin en fazla etkilediği sektörlerden hizmetler sektöründe 11,7 ayda faaliyetlerde normale dönüş beklenirken, inşaat sektöründe bu süre 11,1 ay, sanayi sektöründe de 10,1 ay olarak belirlendi.

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Perakende sektöründeki şirketlerin normalleşme süresine ilişkin beklentisi 10 ay, eğlence sektöründeki şirketlerin ise 17,5 ay oldu.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin ardından normalleşmeye giden yolun birçok Alman şirket için halen uzun olduğunu belirterek, "(Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen) Kısıtlamalar kaldırılsa bile şirketler yine de bunun sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

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