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Şirket kurmak kolaylaştı

19.03.2018 - 08:49

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimiz, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında güçlü bir irade ortaya koydu. Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin, şirket kurmanın kolaylaştırılması ve bu konuda yaşanan sıkıntıların çözümü adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirterek, "Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonundaki Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasiyi bitiren düzenlemelerin yürürlüğe girdiği, TOBB'a bağlı odalarda faaliyet gösteren ticaret sicil müdürlüklerinin şirket kuruluşunda "tek durak" haline geldiği belirtildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin değerlendirmesinde, ticaret hayatına yeni girecek müteşebbislerin önündeki engelleri kaldırmak için uğraş verdiklerini bildirdi. 
Risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer yaratacak girişimcinin iştahını, yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi hükümetimiz ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ'ın desteğiyle belirlenen yol haritası dahilinde çıkarılan kanun ile çok önemli bir adım atıldı." ifadesini kullandı.

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"UZUN İŞLEMLER GEÇMİŞTE KALDI"

Türkiye'nin Dünya Bankasının şirket kuruluş işlemleri sıralamasında şu anda 80'inci sırada olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin sıralamada ilk 10'a gireceğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, düzenlemelerin hayata geçirilmesine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile ilgili tüm bakanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şirket kurmak için gereken uzun işlemler artık geçmişte kaldı. Yeni dönem çok farklı. Hükümetimiz, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında güçlü bir irade ortaya koydu. Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi. Yapılan düzenleme ile şirket kurmak isteyen kişi, MERSİS'e girecek ve odaya gelecek."

Şirket kuruluşlarında nihai hedefin elektronik ortamda şirket kuruluşu ve tüm şirket işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, bu konuda TOBB'a kanunla verilmiş görevler olduğunu ve üzerlerine düşen bu görevler kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile çalıştıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, dünyadaki iyi uygulamaların tümünün, işlemlerin tek noktada sonuçlandırılması prensibiyle şekillendiğine işaret ederek, "Biz de yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini ve yerli müteşebbislerimizi teşvik etmek istiyorsak prosedürleri ve maliyetleri azaltmak durumundaydık." ifadesini kullandı.


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