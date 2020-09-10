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Singapore Airlines binlerce kişiyi işten çıkaracak

10.09.2020 - 13:56
Singapore Airlines binlerce kişiyi işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

Singapore Airlines, pandemiden dolayı 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracak.

Singapore Airlines, koronavirüs pandemisinin talebe olan olumsuz etkisinden dolayı çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'si olan, 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Hava yolları şirketi, işe alımların askıya alınması, doğal işten ayrılmalar ve gönüllü işten ayrılma planları hesaba katıldıktan sonra bu durumdan etkilenecek Singapur ve yurt dışındaki potansiyel çalışan sayısı 2 bin 400'e düşecek diye belirtti.

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