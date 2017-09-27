Şimşek'ten 'sıkı duruş' mesajı

*Modern bir kalkınma bankası gibi faaliyet göstermesinin önünü açacağız

*Ayrıca Türkiye Varlık Fonu kapsamında butik yatırım bankacılığı geliştirilebilir

*Yakında meclise girecek bir tasarıda kitle fonlamasını hayata geçiriyoruz, Türkiye'de gelecek vaad eden firmalara doğrudan kaynak vereceğiz

*Türkiye olarak biz dışa açık kalmaya küresel ekonomiye entegre olmaya devam edeceğiz

*Enflasyon düşük tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz

*Önümüzdeki dönemde enflasyonun tek haneye çekilmesi, cari açığın sürdürülebilir patikaya sokulması ve mali disiplinin korunması önceliğimiz

*Fintek konusuna önem veriyoruz, bu konuda (finans sektörüne) her türlü desteği vereceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Enflasyon düşük tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz" dedi.

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