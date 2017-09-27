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Şimşek'ten 'sıkı duruş' mesajı

27.09.2017 - 10:54

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Enflasyon düşük tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Fintek konusuna önem veriyoruz, bu konuda (finans sektörüne) her türlü desteği vereceğiz

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

*Önümüzdeki dönemde enflasyonun tek haneye çekilmesi, cari açığın sürdürülebilir patikaya sokulması ve mali disiplinin korunması önceliğimiz

*Enflasyon düşük tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz

*Makro finansal istikrarı önceliklendirmeye devam edeceğiz, yapısal reformları hızlandırırken belirsizliğe yer vermeyeceğiz

*Türkiye olarak biz dışa açık kalmaya küresel ekonomiye entegre olmaya devam edeceğiz

*Komşularımızla dünyayla yapıcı güçlü ilişkiler kurmaya devam edeceğiz

*Yakında meclise girecek bir tasarıda kitle fonlamasını hayata geçiriyoruz, Türkiye'de gelecek vaad eden firmalara doğrudan kaynak vereceğiz

*Ayrıca Türkiye Varlık Fonu kapsamında butik yatırım bankacılığı geliştirilebilir

*Kalkınma Bankası'nın yasasını değiştiriyoruz, meclise göndereceğiz

*Modern bir kalkınma bankası gibi faaliyet göstermesinin önünü açacağız


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