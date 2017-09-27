Şimşek'ten 'sıkı duruş' mesajı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Enflasyon düşük tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
*Fintek konusuna önem veriyoruz, bu konuda (finans sektörüne) her türlü desteği vereceğiz
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*Önümüzdeki dönemde enflasyonun tek haneye çekilmesi, cari açığın sürdürülebilir patikaya sokulması ve mali disiplinin korunması önceliğimiz
*Enflasyon düşük tek hanelere inene kadar yapısal reformlara ve sıkı duruşa devam edeceğiz
*Makro finansal istikrarı önceliklendirmeye devam edeceğiz, yapısal reformları hızlandırırken belirsizliğe yer vermeyeceğiz
*Türkiye olarak biz dışa açık kalmaya küresel ekonomiye entegre olmaya devam edeceğiz
*Komşularımızla dünyayla yapıcı güçlü ilişkiler kurmaya devam edeceğiz
*Yakında meclise girecek bir tasarıda kitle fonlamasını hayata geçiriyoruz, Türkiye'de gelecek vaad eden firmalara doğrudan kaynak vereceğiz
*Ayrıca Türkiye Varlık Fonu kapsamında butik yatırım bankacılığı geliştirilebilir
*Kalkınma Bankası'nın yasasını değiştiriyoruz, meclise göndereceğiz
*Modern bir kalkınma bankası gibi faaliyet göstermesinin önünü açacağız