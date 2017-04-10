Başbakan Yardımcısı Şimşek, referandumdan hayır çıkarsa orta-uzun vadeli fırsatın kaçmış olacağını, bunun kalıcı olarak yüksek risk primi demek olacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir televizyon kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ KURDAN KAYNAKLANIYOR

*Enflasyonda hafif bir yükseliş var bu arzuladığımız bir şey değil, bu durum kur ve gıdadan kaynaklanıyor.

*Türkiye'deki belirsizlikler ortadan kalkınca normalleşme süreciyle birlikte bu etkiler de değişecek, belki de aşağı yönlü etkisi olacak.

*Referandumun siyasi belirsizliği ortadan kaldırmasıyla Türkiye'nin uzun vadeli görünümü muazzam şekilde pozitife dönüşecek.

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REFORMLAR HIZLANACAK

*Hazırladığımız reformları sistematik şekilde uygulama fırsatı olmadı, 2017 Mayıs ayından itibaren her alanda kalan reformları hızlandıracağız.

*Yapılacak reformlar vergi, yargı ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi reformlar olacak... Türkiye yüzde 6'lık hızlı büyüme patikasına girecek.

'HAYIR' ÇIKARSA RİSK PRİMİ KALICI OLUR

*Referandumdan hayır çıkarsa orta-uzun vadeli fırsat kaçmış olacak, bu kalıcı olarak yüksek risk primi demek; siyasi gerginlik hayırda evete oranla daha çok artar.

TOPARLANMA İVME KAZANABİLİR

*Bu sene toparlanma bir miktar ivme kazandı.

*Çevremizdeki jeopolitik riskler ilelebet kalıcı olmayacak, yarın bir gün Türkiye buraları yeniden inşaat edecek bunu konuşuyor olacağız.

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