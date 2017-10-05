Şimşek: Enflasyon tek haneye düşecek

​Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Baz etkisi aleyhimizde ama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyon net şekilde tek haneye düşecek" dedi.

​Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

*Gelir vergisi reformu tekrar gözden geçirildi, artık şartlar da uygun; önümüzdeki yılın ilk yarısında bu hayata geçer

*Gelecek yıl bütçesinde cari harcamaları net şekilde reel olarak düşüreceğiz

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BAKANLIKLARA HARCAMA YETKİSİ VERİLMEYECEK

*Bakanlıklara harcama imkanını bu kez vermeyeceğiz; araç/bina kiralama ve satın alma konusunda çok net tavır olacak, çok istisnai haller dışında izin verilmeyecek.

*Önümüzdeki sene sadece yeni silah sistemlerini almak için savunma sanayine aktaracağımız ilave kaynak muhtemelen 17-18 milyar TL olacak

GELİR 2 MİLYAR CİVARINDA OLACAK

*Net olarak MTV'den gelecek gelir 2 milyar lira civarında

*Savunma harcamalarını borçlanma yerine sağlıklı vergi gelirleriyle yapmak istiyoruz; borca yüklenmek makro ekonomi istikrarını riske atmak olur

*Gelecek yıl etrafımızdaki tehditlerle başedebilmek için ilave silah sistemleri gündemde, bunu borç yerine vergiyle karşılamak istiyoruz.

KUR İSTİKRARA KAVUŞTU

*Kur şimdi nispeten istikrara kavuştu ama gıda fiyatları yüksek ve oynak; bir sorunla karşı karşıyayız, para politikasında sıkı duruşu devam ettireceğiz

*Yaptığımız analize göre enflasyon yıl sonunda yüzde 10'un altına iniyor

*Baz etkisi aleyhimizde ama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyon net şekilde tek haneye düşecek

OTOMOTİK KATILIMDA 3.4 MİLYON KİŞİ VAR

*Gönüllü BES'te 6.8 milyonun üstünde katılımcı var, otomatik katılımda 3.4 milyonun üzerine çıktık

*TVF (Türkiye Varlık Fonu) mucizevi bir değnek değil, zamanla mesafe kat edip katma değer ortaya koyacak, beklentileri makul düzeyde tutmak gerekiyor.

*Türkiye'nin en büyük kırılganlık noktası reel sektörün açık döviz pozisyonu; riski yönetmek için hiç döviz geliri olmayanlara belki TL ile borçlan diyeceğiz.

*İçeride yapacağı hizmetler için dışarıdan borç alanlara kur riskine karşı kendilerini korumaya almaları için hedge etmelerini isteyebiliriz

*Bu Türkiye'nin makro finansal istikrarına tehdit, şirketler kendi hesabını biliyor karışamazsınız denemez; herşey hazır, buna çalıştık.

*Şimdi Merkez Bankası'na bu yönde güçlü bir yetki verip altyapıyı oluşturacağız. Peyderpey kur riskini azaltacak ve finansal istikrarı bu yolla güçlendireceğiz.

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