Şimşek: Enflasyon tek haneye düşecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Baz etkisi aleyhimizde ama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyon net şekilde tek haneye düşecek" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:
*Gelir vergisi reformu tekrar gözden geçirildi, artık şartlar da uygun; önümüzdeki yılın ilk yarısında bu hayata geçer
*Gelecek yıl bütçesinde cari harcamaları net şekilde reel olarak düşüreceğiz
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BAKANLIKLARA HARCAMA YETKİSİ VERİLMEYECEK
*Bakanlıklara harcama imkanını bu kez vermeyeceğiz; araç/bina kiralama ve satın alma konusunda çok net tavır olacak, çok istisnai haller dışında izin verilmeyecek.
*Önümüzdeki sene sadece yeni silah sistemlerini almak için savunma sanayine aktaracağımız ilave kaynak muhtemelen 17-18 milyar TL olacak
GELİR 2 MİLYAR CİVARINDA OLACAK
*Net olarak MTV'den gelecek gelir 2 milyar lira civarında
*Savunma harcamalarını borçlanma yerine sağlıklı vergi gelirleriyle yapmak istiyoruz; borca yüklenmek makro ekonomi istikrarını riske atmak olur
*Gelecek yıl etrafımızdaki tehditlerle başedebilmek için ilave silah sistemleri gündemde, bunu borç yerine vergiyle karşılamak istiyoruz.
KUR İSTİKRARA KAVUŞTU
*Kur şimdi nispeten istikrara kavuştu ama gıda fiyatları yüksek ve oynak; bir sorunla karşı karşıyayız, para politikasında sıkı duruşu devam ettireceğiz
*Yaptığımız analize göre enflasyon yıl sonunda yüzde 10'un altına iniyor
*Baz etkisi aleyhimizde ama önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde enflasyon net şekilde tek haneye düşecek
OTOMOTİK KATILIMDA 3.4 MİLYON KİŞİ VAR
*Gönüllü BES'te 6.8 milyonun üstünde katılımcı var, otomatik katılımda 3.4 milyonun üzerine çıktık
*TVF (Türkiye Varlık Fonu) mucizevi bir değnek değil, zamanla mesafe kat edip katma değer ortaya koyacak, beklentileri makul düzeyde tutmak gerekiyor.
*Türkiye'nin en büyük kırılganlık noktası reel sektörün açık döviz pozisyonu; riski yönetmek için hiç döviz geliri olmayanlara belki TL ile borçlan diyeceğiz.
*İçeride yapacağı hizmetler için dışarıdan borç alanlara kur riskine karşı kendilerini korumaya almaları için hedge etmelerini isteyebiliriz
*Bu Türkiye'nin makro finansal istikrarına tehdit, şirketler kendi hesabını biliyor karışamazsınız denemez; herşey hazır, buna çalıştık.
*Şimdi Merkez Bankası'na bu yönde güçlü bir yetki verip altyapıyı oluşturacağız. Peyderpey kur riskini azaltacak ve finansal istikrarı bu yolla güçlendireceğiz.
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