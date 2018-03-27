Sigorta şirketleri günde 112 milyon lira ödedi

Geçen yıl sigorta sektörü günde 112 milyon lira ödeme yaptı. Trafikte her 100 lira için yapılan ödeme 134,4 lirayı buldu.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, sektörün 2017 sonuçları ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2017 sonu itibarıyla prim üretiminin 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 46,5 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydeden Çağlar, sektörün ekonomiye 119 milyar lira fon sağladığını, 8,2 milyon konuta, 17,5 milyon araca, 1,5 milyon işletmeye teminat verdiğini, ayrıca 2,7 milyon kişiye de sağlık teminatı sunduğunu bildirdi.

Sektörün tazminat ödemelerine de değinen Çağlar, geçen yıl sigorta sektörünün toplam 28,4 milyar lira tazminat ödediğini belirterek, sektörün günde 112 milyon lira ödeme yaptığını bildirdi.

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TRAFİKTE HER 100 LİRA İÇİN 134,4 LİRA ÖDENDİ

Can Akın Çağlar, geçen yıl zorunlu trafik sigortasında prim üretiminin 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldığını, poliçe sayısının ise yüzde 6 artışla 17,5 milyona çıktığını söyledi.

Sektörün 11 yılda 7,3 milyar lira zarar ettiğini belirten Çağlar, 2017 yılında trafik branşında sektörün, elde ettiği her 100 lira için 118,4 lira hasar, 10 lira acente komisyonu ve 6 lira iletme gideri olmak üzere toplamda 134,4 lira ödediğini kaydetti.

BES,ENFLASYONUN 2 PUAN ÜSTÜNDE GETİRİ SAĞLADI

Çağlar, 14 yılda Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 6,9 milyon kişiye, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise bir yılda 3,4 milyon kişiye ulaşıldığını, 2017 yılında OKS dahil BES’te katılımcı sayısının 10,3 milyona, fon büyüklüğünün de devlet katkısı dahil 79,6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Fon getirilerine de değinen Çağlar, BES'in 10 yılda, enflasyonun ortalamada 2 puan ve geçen yıl ise 3,2 puan üzerinde getiri sağladığını söyledi.

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