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Sigorta şirketleri 15.6 milyar TL tazminat üstlendi

22.10.2018 - 11:28 | Son Güncelleme :
Sigorta şirketleri 15.6 milyar TL tazminat üstlendi | Ekonomi Haberleri

Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 15,6 milyar TL'ye ulaştı.

 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerden derlediği verilere göre 2018'in ikinci çeyrek sektör sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sektörün üstlendiği tazminat, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 15,6 milyar TL'ye ulaştı. Sektör, ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.

Geçen yılın ilk yarısında 33,8 milyon olan sigorta poliçe adedi, 2018'in aynı döneminde yüzde 11 artarak 37,5 milyon oldu. Sektör, yılın ilk 6 ayında ülke ekonomisine paralel büyümesini sürdürdü. Bu çerçevede ilk 6 ayda hayat sigortaları toplam prim üretimi yüzde 16,3 artışla 3,8 milyar TL'ye ulaştı.

Hayat dışı sigortalar, kara yolu zorunlu mali mesuliyet sigortasındaki riskli sigortalılar havuzundan alınan ve mükerrerliğe sebep olan endirekt üretim hariç bırakıldığında, prim üretimi, yüzde 15,2 yükselişle 22,8 milyar TL'ye çıktı. Böylece toplam prim üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artış yaşandı ve prim üretimi 26,6 milyar TL'ye yükseldi.

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Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin durağan hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 7 şirketin toplam prim üretimindeki payı yüzde 3,4'e ulaşarak toplam prim 940 milyon TL oldu.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artışla 164,8 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü ise 21,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 5 Ekim 2018 itibarıyla 7 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 85,9 milyar TL'ye ulaştı.

Geçen yıl başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 5 Ekim 2018 itibarıyla sisteme giren çalışanların 5 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görüldü.

Otomatik katılım fon tutarı ise 3,9 milyar TL seviyesine çıktı.

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