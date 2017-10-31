Sigaraya zam yok, içkiye var

Hükümetin bu yılın başında içkide vergiyi artırması, sigarada ise aynı bırakması bekleniyor. Nedeni ise sigara zammının enflasyonu daha fazla arttırıyor olması...

Her yıl temmuz ve ocakta sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi üretici enflasyonu oranında arttırılıyor. Ancak bu vergi artışı sigara ve içki fiyatına da zam olarak yansıyor bu da tüketici enflasyonunu etkiliyor. Ekim ayı enflasyonu 3 Kasım’da açıklanacak, eylül itibariyle ise tüketici enflasyonu yüzde 11.2 seviyesinde.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; enflasyonda içki ve sigaranın toplam ağırlığı yüzde 5.87, bunun 5.48 puanını ise tek başına sigara oluşturuyor. Yani sigara zamları enflasyon üzerinde çok daha etkili. Bu yıl temmuzda da içkinin vergisi artırılmış tüketici fiyatlarına da zam gelmişti. Ancak sigarada vergi artırılmamıştı.

Sigara üzerinden alınan vergiler, hemen hemen her yılın başında artırılıyordu. Sigara üzerinden maktu ve asgari maktu olarak iki vergi alınıyor.

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Asgari maktu vergi başına alınan vergiyi, maktu vergi de paket başına alınan vergiyi ifade ediyor. Maliye, sigaradan alınan verginin belli bir sınırın altına düşmemesi için de yüzde 65.25 oranında belirlenen nispi vergiyi uyguluyor. Sigaraya geçen yıl kasım ayında zam yapılmıştı. 2017 yılının haziran ayında ise Bakanlar Kurulu kararıyla enflasyon gerçekleşmesine göre otomatik olarak artan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırılmamıştı. Sigara ve diğer tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) oranı kadar artırılıyor.

AĞIRLIĞI DÜŞÜK

Sigaraya yapılan zam enflasyonu artırıyor. Bu nedenle bu yıl sigara ürünlerinden alınan verginin artırılmasının düşünülmediği belirtildi. 2018 yılı bütçe tasarısında sigara üzerinden alınan ÖTV’nin yüzde 4 oranında artarak 37.8 milyar liralık vergi toplanması hedefleniyor. Maliye yetkilileri, gelir hedefindeki yüzde 4’lük artışın torba tasarı ile makarona getirilen vergilerden sağlanacağını belirterek, sigara ürünleri üzerinden alınan vergilerin artırılmasının düşünülmediğini söylediler. Yetkililer, bu adımı, “Maliye politikasının para politikasına yardımcı olması” olarak yorumladılar. Sigara ile birlikte her yıl içkiden alınan ÖTV de artırılıyor. İçki ürünlerinden alınan ÖTV gelirinin 2018 yılında bu yıla göre yüzde 9.9 oranında artarak 10.5 milyar liraya yükselmesi hedefleniyor. İçki ürünlerinin enflasyon sepetindeki ağırlığının çok düşük olduğu bu nedenle sigaradan farklı değerlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan yeniden değerleme oranı da bu hafta belli olacak. 3 Kasım ekim ayına ilişkin üretici enflasyonu da açıklanacak. Eylül itibariyle üretici enflasyonu yüzde 16.28 seviyesinde. Böylece ceza ve harçların 2018 yılında ne kadar artacağı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2018 yılında torba tasarıdaki oranlara göre artacak. Ancak kırmızı ışıkta geçmek, pasaport, ehliyet harçlarının ne kadar artacağı ekim enflasyonun açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

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