Shazam resmen Apple'ın oldu

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Apple tarafından yapılacak bu satın almanın dijital müzik piyasasında rekabeti azaltıcı etkisi olmayacağı sonucuna vardıklarını bildirdi.

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