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Shazam resmen Apple'ın oldu

07.09.2018 - 10:06
Shazam resmen Apple'ın oldu

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple`ın İngiliz müzik tanıma uygulaması Shazam`ı satın almasına onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Apple'ın İngiliz müzik tanıma uygulaması Shazam'ı satın almasına onay verdi.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Apple tarafından yapılacak bu satın almanın dijital müzik piyasasında rekabeti azaltıcı etkisi olmayacağı sonucuna vardıklarını bildirdi. 

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Apple, Shazam'ı satın alacağını 2017 Aralık ayında duyurmuştu.


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