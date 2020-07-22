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Seyahat için üç ayda 4 milyar lira harcandı

22.07.2020 - 13:54
Seyahat için üç ayda 4 milyar lira harcandı | Ekonomi Haberleri

Seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,5 azalarak 7 milyon 958 bin olarak gerçekleşti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 75 milyon 346 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,5, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 510 lira oldu.

Yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,9 azalarak 4 milyar 61 milyon 93 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 96'sını (3 milyar 900 milyon 318 bin lira) kişisel harcamalar, yüzde 4'ünü (160 milyon 775 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 74,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 11,4 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 7,4 ile sağlık takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 61 milyon 98 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre 7 milyon 502 bin geceleme sayısıyla "kendi evi" ikinci sırada yer alırken bunu 2 milyon 161 bin gecelemeyle "otel" izledi.


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