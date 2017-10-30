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Sektörün devleri birleşmekten vazgeçti

30.10.2017 - 15:15

Kimya sektörünün dünya devleri Clariant ve Huntsman planlanan eşit birleşmeyi iptal etmek için ortak karar aldı.

Kimya sektörünün dünya devleri İsviçreli Clariant ve ABD'li Huntsman Corporation bugün ortak bir açıklama yaparak, teklif edilen eşit birleşmeyi karşılıklı olarak feshettiklerini bildirdiler. Karar, Clariant ve Huntsman Yönetim Kurullarında oybirliğiyle onaylandı.

Ortak bir yazılı açıklama yapan Huntsman Başkanı ve CEO’su Peter R. Huntsman ile Clariant CEO’su Hariolf Kottmann şunları kaydetti: “21 Mayıs 2017’de üzerinde anlaşmaya varılan birleşme teklifinin tüm hissedarlarımızın uzun vadeli çıkarlarına uygun olacağı düşüncemizi koruyoruz. Ancak, Clariant hisselerinin aktivist yatırımcı White Tale Holdings tarafından toplanmaya devam etmesi ve bu kuruluşun anlaşmaya karşı olan pozisyonunun diğer bazı hissedarlar tarafından da desteklenmeye başlanmasıyla, Clariant’ın İsviçre hukukuna göre işlemi onaylamak için gerekli üçte ikilik hissedar onayını alıp alamayacağı konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu düşünüyoruz. Bu şartlar altında ve her iki şirket için ortaya çıkan yüksek düzeydeki aksaklık ve belirsizliklerin ışığında, birleşme anlaşmasını feshetmek için ortak bir karar aldık. Böylece her iki şirket, şirketlerinin, hissedarlarının, ortaklarının ve diğer paydaşlarının çıkarına olacak şekilde kendi ayrı stratejilerine tam olarak ve yeniden odaklanabileceklerdir. Birbirimize karşı olan büyük saygımızı koruyoruz ve son aylarda her iki şirket çalışanlarının göstermiş oldukları çabalar ve olağanüstü kararlılık nedeniyle kendilerine büyük bir minnettarlık duyuyoruz.”

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Fesih Anlaşması, tarafların birbirine herhangi bir fesih ücreti ödememesini öngörüyor. Bu nedenle, Clariant, Birleşme Anlaşması’nda öngörülen 210 milyon dolarlık anlaşmayı bozma ücretini ve 60 milyon dolarlık Olağanüstü Genel Kurul onaylanmama ücretini ödemeyecek.

Tüm stratejik alternatiflerin ayrıntılı bir analizini yapan Clariant Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu, şirketi daha da büyütmek ve tüm paydaşlar için şirketin uzun vadeli değerini artırmak amacıyla Huntsman ile birleşmeyi mevcut en iyi seçenek olarak oybirliğiyle kabul etmişti. Clariant Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Wehrli ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Değer yaratmak için ortaya çıkan bu fırsatı kaçırdığımız için üzgünüz ve hissedarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu, CEO’muz ve İcra Kurulumuz artık, şirketimizin, dünya çapında önde gelen bir özel kimyasallar şirketi olarak piyasa konumunu daha da güçlendirmeye yönelik kanıtlanmış stratejisine odaklanacaktır.”


Etiketler

  • Kimya sektörü
  • Fesih Anlaşması
  • Clariant
  • Huntsman
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