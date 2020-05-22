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Sektörel güven endeksleri açıklandı

22.05.2020 - 11:25
Sektörel güven endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe 31,1 artış gösterdi.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 46,1 iken bu ay yüzde 10,8 artarak 51,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 19,2 azalarak 39 ve son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise yüzde 22,5 azalarak 37,1 oldu.

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PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta yüzde 5 artarak 79'a yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe mevcut mal stok seviyesi endeksi geçen aya göre yüzde 1,6 artarak 120,4 oldu.Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 48,8 artarak 75,1 değerini alırken, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi ise yüzde 26,7 azalarak 41,6 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 44,7 iken bu ay yüzde 31,1 artarak 58,5 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ve alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksleri sırasıyla yüzde 39,9 ve yüzde 16,9 artarak, 77,1 ve 40 değerlerini aldı.

İnşaat sektöründe mayısta girişimlerin yüzde 18,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 81,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden "diğer faktörler" nisanda yüzde 50,7 iken mayısta yüzde 47,3, "talep yetersizliği" nisanda yüzde 42,4 iken mayıs ayında yüzde 44,8 ve "finansman sorunları" nisanda yüzde 39 iken mayısta yüzde 39,9 oldu.

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