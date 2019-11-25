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Sektörel güven endeksleri açıklandı

25.11.2019 - 12:57
Sektörel güven endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Hizmet sektörü güven endeksi kasımda yüzde 0,7 arttı, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekim ayında 90,7 iken bu ay yüzde 0,7 artarak 91,3 oldu.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,7 artarak 89,3 ve 87,6 değerlerine ulaştı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise yüzde 2,9 azalarak 97,1'e geriledi.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi kasımda yüzde 1,1 azalarak 101,2 değerine düştü. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 2,5 azalarak 105,6 ve 103,1 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar endeksi ise yüzde 1,8 artarak 95'e yükseldi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 65,1 iken bu ay yüzde 1,9 azalarak 63,9'a düştü.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 8,1 azalarak 44,5 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 83,3'e çıktı.


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