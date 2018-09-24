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Sektörel güven endeksleri açıklandı

24.09.2018 - 10:37
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Hizmet sektörü güven endeksi eylülde yüzde 9,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,2 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 16,7 azaldı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustos ayında 88 iken, bu ay yüzde 9,7 azalarak 79,4 değerine düştü.

Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 12, yüzde 9,1 ve yüzde 8,3 azaldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde yüzde 5,2 azalarak 88,5 değerine düştü.

Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 14,2 ve 12,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 8,8 artış gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 68,8 iken bu ay yüzde 16,7 azalarak 57,3 değerine düştü.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim
normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13,9 ve 18,7 azaldı. 


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