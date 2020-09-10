Şekerbank'tan sermaye artırımı | Ekonomi Haberleri

Şekerbank sermayesini bedelli yüzde 60.6 artırarak 1.86 milyar TL'ye çıkaracak.

Şekerbank, sermayesini bedelli yüzde 60.6 artırarak 1.16 milyar liradan 1.86 milyar liraya çıkarmaya karar verdi. Ortakların rüçhan hakkının sınırlanmayacağı sermaye artırımı, sermaye yapısı ile yeterlilik rasyolarını kuvvetlendirmek ve potansiyel kredi talebinin karşılanması için kullanılacak.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre sermaye artırımında yeni pay alma hakkı 1 lot pay için nominal değeri olan 1 TL üzerinden kullandırılacak.

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