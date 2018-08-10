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Şekerbank'tan ikinci çeyrekte 71,4 milyon lira net kâr

10.08.2018 - 09:05
Şekerbank'tan ikinci çeyrekte 71,4 milyon lira net kâr

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, "Son bir yıllık performansımıza baktığımızda kredilerde en yüksek büyümeyi yıllık yüzde 28 artışla KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik." dedi.

Şekerbank'ın ilk altı aylık net kârı 71,4 milyon  lira olarak gerçekleşti. AA'da yer alan habere göre; 30 Haziran 2018 tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Şekerbank'ın ikinci çeyrek itibarıyla aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 21 artışla 32,6 milyar liraya ulaştı.

Haziran sonu bilançosuna göre toplam kredi hacmi 22 milyar liraya yükselen bankanın bu kalemdeki yıllık artış oranı yüzde 18 olurken KOBİ kredilerindeki yıllık büyüme oranı yüzde 28 oldu.

Şekerbank’ın altıncı ay sonu itibariyle mevduat büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 21,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, bankanın kuruluşundan gelen üretimi destekleme misyonu doğrultusunda kredilendirme politikasında önceliği çiftçi ve KOBİ’lere verdiğini belirtti.

Taze, "İlk yarı bilançomuzda kredi portföyümüzün yarısını KOBİ ve çiftçi müşterilerimize kullandırdığımız krediler oluşturdu. Son bir yıllık performansımıza baktığımızda da kredilerde en yüksek büyümeyi yıllık yüzde 28 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.


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