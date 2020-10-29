Şekerbank'tan 3.9 milyon TL kâr | Ekonomi Haberleri

Şekerbank üçüncü çeyrekte 3.9 milyon TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 18.4 milyon TL kâr elde etmişti.

Şekerbank A.Ş.'nin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Şekerbank üçüncü çeyrekte 3.9 milyon TL net kâr ederken; geçen yıl aynı dönemde 18.4 milyon TL kâr elde etmişti. Banka üçüncü çeyrekte 358.0 milyon TL net faiz geliri sağlarken; kredileri 25.0 milyar TL oldu.

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