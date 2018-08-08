‹ Önceki Haber Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › "1 milyon İranlı işsiz kalabilir" "1 milyon İranlı işsiz kalabilir"

Sberbank liderliği kaptırdı

08.08.2018 - 10:15
Sberbank liderliği kaptırdı

Rusya borsasında işlem gören şirket değerlerinde sıralama değişti. Yeni sıralamaya göre Sberbank liderliği Rosneft’e kaptırdı.

Rus borsasında işlem gören şirketlerin değerleri değiştikçe sıralama da değişiyor. Rusya’nın global pazardaki en güçlü şirketlerinden biri olan Rus petrol devi Rosneft, 4 trilyon 535 milyar ruble ile Rusya’nın en değerli şirketleri sıralamasında birinciliğe yükseldi. Rusya’nın ve dünyanın en güçlü bankalarından olan Sberbank ise birincilikten 2. sıraya geriledi.

##$HABER_1448245$##

İHA'da yer alan habere göre; Sberbank’ın sermaye değeri 4 trilyon 533 milyar ruble oldu. Yeni sıralamaya göre ise sadece şirketlerin yerleri değişti. Her iki şirkette de değer kaybı yaşanmadı. Rosneft dünyada yeni pazarlar ve 2020 için yeni programlar belirliyor, Sberbank ise dünyanın en büyük finans kuruluşu olmak için sürekli program geliştiriyordu. Her iki şirket de Rusya’yı global pazarda temsil etme yarışını sürdürüyor.

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi Sonraki Haber › "1 milyon İranlı işsiz kalabilir" "1 milyon İranlı işsiz kalabilir"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.984 Değişim: 0,86% Hacim : 6.405 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 95.970 08.08.2018 Yüksek 97.260
Açılış: 96.327
5,2875 Değişim: 1,11%
Düşük 5,2182 08.08.2018 Yüksek 5,3072
Açılış: 5,2293
6,1324 Değişim: 1,04%
Düşük 6,0541 08.08.2018 Yüksek 6,1562
Açılış: 6,06935
205,63 Değişim: 1,16%
Düşük 203,22 08.08.2018 Yüksek 206,92
Açılış: 203,28
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.