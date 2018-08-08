Sberbank liderliği kaptırdı

Rusya borsasında işlem gören şirket değerlerinde sıralama değişti. Yeni sıralamaya göre Sberbank liderliği Rosneft’e kaptırdı.

Rus borsasında işlem gören şirketlerin değerleri değiştikçe sıralama da değişiyor. Rusya’nın global pazardaki en güçlü şirketlerinden biri olan Rus petrol devi Rosneft, 4 trilyon 535 milyar ruble ile Rusya’nın en değerli şirketleri sıralamasında birinciliğe yükseldi. Rusya’nın ve dünyanın en güçlü bankalarından olan Sberbank ise birincilikten 2. sıraya geriledi.

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İHA'da yer alan habere göre; Sberbank’ın sermaye değeri 4 trilyon 533 milyar ruble oldu. Yeni sıralamaya göre ise sadece şirketlerin yerleri değişti. Her iki şirkette de değer kaybı yaşanmadı. Rosneft dünyada yeni pazarlar ve 2020 için yeni programlar belirliyor, Sberbank ise dünyanın en büyük finans kuruluşu olmak için sürekli program geliştiriyordu. Her iki şirket de Rusya’yı global pazarda temsil etme yarışını sürdürüyor.

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