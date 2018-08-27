Sayın Trump, Avrupa Meksika’ya benzemez

Türkiye dahil tüm dünyayı karşısına alan ve ticaret savaşları başlatan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta Batı Virginia’daki mitinginde “Avrupa Birliği’nden (AB) gelen her otomobile yüzde 25 gümrük vegisi koyacağız” açıklamasını yineledi. ‘Yineledi’ diyorum çünkü bu konuda ilk açıklamayı mayısta yapmıştı.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Emre Özpeynirci'nin bugünkü yazısı...

İŞİN ilginç tarafı Trump’ın sözlerinin ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Wall Street Journal’a otomobillere uygulanacak vergiler konusundaki raporunu ertelediğini açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti. Ross söz konusu raporun açıklanmasının Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile devam eden görüşmeler nedeniyle ertelendiğini de belirtti.

Anlaşılan o ki, Trump AB’den gelen otomobillere ek vergi konusunda kararlı. Eğer son dönemde yaşadığı skandallar yüzünden görevden alınmazsa, bu ek vergileri aynı çelik ve alüminyumda yaptığı gibi devreye sokturmak için uğraşacak.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Peki Trump neden AB’den otomobil ithalatına bu kadar sert tepki veriyor? Cevabı rakamlarda saklı.

Yılda 6 milyon adeti binek otomobil olmak üzere 17.5 milyon adet aracın satıldığı ABD, Avrupalı otomobil markalarının iyi müşterisi durumunda. ABD’de yılda 1 milyon adede yakın Avrupa menşeili (ağırlıklı olarak Alman) otomobil satılıyor ve bu sayı her yıl artıyor. ABD, 2017’de AB’den 37.4 milyar Euro değerinde 1 milyon adet otomobil ithal ederken, buna karşın sadece 6.2 milyar Euro’luk otomobil ihracatı yaptı.

İngiltere merkezli pazar araştırma şirketi Jato’nun verilerine göre, 17 yıl önce ABD’de satılan otomobillerin yüzde 66’sı yerliyken, bu dönemde ithal Avrupalı otomobillerin payı sadece yüzde 4.6 seviyesindeymiş. 2017’de Amerikan otomobillerin pazardan aldıkları pay yüzde 57’e gerilerken, Avrupa’dan ithal edilen otomobillerin payı ise yüzde 7.3’e çıkmış. 2018’in Ocak-Mayıs döneminde ABD’nin AB’den ithal ettiği otomobiller yüzde 10 artışla 555 bin 400 adete çıkarken, pazar payı ise yüzde 7.9’a yükselmiş. Aynı dönemde Avrupa’da satılan Amerikan menşeili otomobil sayısı ise yüzde 10 düşüşle 84 bin 600 adede gerileşmiş. Daha net anlaşılması açısından, AB’de satılan Amerikan otomobillerin pazar payı yüzde 1.1’e kadar gerilemiş durumda.

PEK MÜMKÜN DEĞİL

İşte bu tablo ABD Başkanı Donald Trump’ı harekete geçirmiş durumda. Yüzde 25 ek vergi ile AB ile dış ticaret açığını azaltmayı hedeflen Trump’ın bunu gerçekleştirmesi ise pek kolay gözükmüyor.

Çünkü Avrupa’da satılan Amerikan otomobillerin büyük bir kısmı Avrupa’da üretiliyor. Örneğin Avrupa’da satılan Ford markalı otomobillerin yüzde 88’i, Jeep’in yüzde 47’sinin üretimi Avrupa’daki fabrikalarda gerçekleşiyor.

ABD pazarında ise farklı bir tablo var. Amerika’da satılan Mercedes otomobillerin yüzde 74’ü Avrupa’dan ithal ediliyor. Sadece yüzde 26’sı ABD’de üretiliyor. BMW otomobillerin yüzde 36’sı Amerika’da üretilirken, yüzde 64’ü Avrupa’dan geliyor. Audi otomobillerin yüzde 73’ü Avrupa’dan geliyor. Volkswagen’in yüzde 30’u Amerika’da üretiliyor. Land Rover, Volvo, Porsche, Jaguar, Alfa Romeo markalarının ise yüzde 100’u Avrupa’dan ithal ediliyor.

Yani böylesine küresel bir yapıdaki üretimi ek vergiyle bozmak pek mümkün gözükmüyor. Daha doğrusu göreve başlar başlamaz Meksiya’ya yatırım yapan otomotiv firmalarını tehdit etmeye benzemez. Eğer bunları dikkate almayıp ek vergi koyarsa o zaman Avrupalı markalar kayıplarının karşılığını bir şekilde çıkarmanın yolunu bulacaktır. O zaman kayıplar sadece dış ticaret açığıyla kalmayabilir.