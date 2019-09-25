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Saudi Aramco'nun petrol üretimi eski günlerine döndü

25.09.2019 - 16:04
Saudi Aramco'nun petrol üretimi eski günlerine döndü | Ekonomi Haberleri

Saudi Aramco, saldırıların ardından beklenenden önce eski üretim rakamlarına döndü.

Suudi Arabistan 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıların ardından beklenenden daha kısa sürede eski üretim değeri olan 11.3 milyon varile ulaştı. Kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre beklenenden daha kısa sürede petrol üretiminde eski rakamlara ulaşan Suudi Arabistan'ın Abqaiq petrol rafinerisinin günlük ham petrol üretimi pazartesi günü verilen bilgilere göre yaklaşık 3 milyon varil seviyesindeyken şu anda üretim 4.9 milyon varil seviyesinde. Khurais'te ise günde 1.3 milyon varil petrol üretiliyor.

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14 Eylül'de gerçekleştirilen saldırılar tüm dünyada petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi yarıya inerek 5.7 milyon varil azalmıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ve Aramco CEO'su Amin Nasser petrol üretiminin eylül sonuna doğru eski seviyesine döneceğini söylemişlerdi.

Saldırıların ardından yüzde 20 artan petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin yakın zamanda eski seviyesine döneceğini söylemesinin ardından düşüş göstermişti. Bugün ham petrol varil fiyatları 1 dolardan fazla düşerek 62 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Suudi yetkililer, geniş stoklarından ve diğer alanlardan petrol sağlayarak arzı saldırı öncesi seviyede karşılamayı başardıklarını açıkladılar.


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