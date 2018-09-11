‹ Önceki Haber Hazine 3.3 milyar lira borçlandı Hazine 3.3 milyar lira borçlandı

Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor

11.09.2018 - 17:28
Satınalma yöneticileri STZ18'de buluşuyor

Yüzlerce satınalma profesyonelinin oluşturduğu, TÜSAYDER tarafından düzenlenen Satınalma Zirvesi, 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' sloganıyla büyük bir buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından yapılan açıklamaya göre çalıştıkları şirketlerde aldıkları kararlarla 50 milyar dolarlık satınalma gerçekleştiren satınalma yöneticileri, 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' sloganıyla Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi'nde (STZ) buluşacak. Türkiye'nin büyük şirketlerinin satınalma yöneticilerinin üye olduğu, TÜSAYDER tarafından düzenlenecek STZ18, bu yıl 1 Aralık'ta, İstanbul'da yapılacak.

İHA'da yer alan habere göre; Türkiye’de aynı çatı altında, 6 binden fazla satınalma yöneticisine bilgi veren ve kanaat önderliği yapan TÜSAYDER, Türk lirasının değerlenmesi ile yerli ve milli ürün kullanma, yerli ürünlerin globalleşmesi konularında devletin verdiği çabaya bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vererek, bu yılki sloganını 'Yerli ve Milli Dönüşüm=Yerelden Globale' olarak belirledi. 

BU YIL 8’İNCİSİ YAPILACAK

2010 yılından bu yana TÜSAYDER tarafından her yıl düzenlenen STZ'de bu yıl; Satınalmada TL'ye Dönüş, Yerli ve Milli Satınalma, Yerli Para Kullanımı ve Satınalma, Yerli Para ile Uluslararası Ticaret, Ekonomik Savaşa Yerli Para ile Karşı Koyma, Satınalmada TL'ye Sahip Çıkma, Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile Satınalma ve Dijital Dönüşüm konuları alanında uzman konuşmacılarla ele alınacak.

Zirvede, dünya ekonomi sistemini değiştirecek, geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen blockchain (blok zinciri) ve kripto paralarla ilgili sunumlar da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 550 kişinin katıldığı zirve, bu yılda hem dünyadan hem de Türkiye'den üst düzey iş insanlarını buluşturacak. 

KANBİR: "GÖREVİMİZ VE SORUMLULUĞUMUZ ARTTI”

STZ18 hakkında konuşan TÜSAYDER Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kanbir, "Ülkemizin kısa vadeli gündemlerinden sıyrılarak, orta ve uzun vadede kurumlarımız, ülkemiz ve milletimiz için atmamız gereken adımları belirlemek hepimiz için önemli. Güçlü bir Türkiye için satınalma profesyonellerine her zamankinden daha fazla görev düşüyor" diye konuştu. 

TÜSAYDER ÜYELERİ KİMLER?

Yüksek İstişare Kurulu ile Türkiye’nin en büyük ilk 500 firmasının satınalma yöneticilerinden oluşan TÜSAYDER, kurumsal ve bireysel üyelik seçenekleri ile 6 binden fazla satınalma yöneticisini aynı çatıda buluşturuyor. TÜSAYDER üyeleri arasında savunma sanayi, sağlık, bankacılık-finans, gıda, teknoloji vb sektörlerden satınalma profesyonelleri bulunuyor.

TÜSAYDER, Türkiye’yi satınalma ve tedarik konularında uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek dernek olarak IFPSM'in (International Federation of Purchasing & Supply Management) üyeliğine 2016 yılında kabul edildi. 

ZİRVEYE KATILACAK KONUŞMACILAR

Dünyadaki satınalma profesyonellerini ve satınalma yönetilcilerini tek çatı altında toplama misyonunu üstlenen IFPSM CEO'su Malcolm Youngson ve Uluslararası Satınalma ve Pazarlık Danışmanı ve Eğitmeni Omid Ghamami STZ18'in yabancı konukları arasında.

Ekonomist ve yazar Mahfi Eğilmez, Blockchain Türkiye Platformu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, SushiCo Genel Müdürü Özkan Keskin ise zirveye Türkiye'den katılacak, ismi şimdiden belli olan kişiler arasında bulunuyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Hazine 3.3 milyar lira borçlandı Hazine 3.3 milyar lira borçlandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.389 Değişim: 0,75% Hacim : 5.390 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.450 11.09.2018 Yüksek 92.748
Açılış: 91.874
6,4392 Değişim: -0,37%
Düşük 6,4346 11.09.2018 Yüksek 6,4914
Açılış: 6,4633
7,4662 Değişim: -0,38%
Düşük 7,4620 11.09.2018 Yüksek 7,5342
Açılış: 7,49455
247,62 Değişim: -0,35%
Düşük 247,21 11.09.2018 Yüksek 249,29
Açılış: 248,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.