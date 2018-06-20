Sasa'nın kredi sigortası başvurusu onaylandı

Sasa Polyester'in 12 yıl vadeli 231 milyon euro kredi sigortası başvurusu prensipte onaylandı.

Sasa Polyester'in iplik ve pet tesisi yatırımını finanse etmek için 12 yıl vadeli 231 milyon euro tutarındaki kredi sigortası başvurusu prensipte onaylandı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada onay veren kurumların Yurtdışı İhracat Kredi Kurumu (ECA) ve Euler Hermes olduğu ifade edildi.

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Şirket geçen yıl bu yatırımların ciroya katkısının 780 milyon dolar olduğunu belirtmişti.