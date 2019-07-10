SASA'dan yatırım açıklaması | Ekonomi Haberleri

SASA'dan yatırım açıklaması
SASA Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu, "SASA olarak Yumurtalık'ta yapacağımız yatırımı beş ana şirkete böleceğiz" açıklamasında bulundu.
SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu düzenlenen basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:
*SASA olarak Yumurtalık'ta yapacağımız yatırımı beş ana şirkete böleceğiz; önümüzdeki süreçte bu şirketlere yerli ya da yabancı ortak alabiliriz
*(Bölünme sonrası)Bu şirketlere ortak olma konusunda uluslararası şirketler de bizimle görüşmeler halinde
*Bu şirketlerle de Japonya, Avrupa, Güney Kore gibi ülkelerde yedi yabancı yatırımcı ilgileniyor
*SASA'ya ortak almayacağız, SASA'nın yeni kurulacak alt şirketlerine ortak almayı düşünüyoruz
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