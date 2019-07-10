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SASA'dan yatırım açıklaması

10.07.2019 - 14:35 | Son Güncelleme :
SASA'dan yatırım açıklaması | Ekonomi Haberleri

SASA Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu, "SASA olarak Yumurtalık'ta yapacağımız yatırımı beş ana şirkete böleceğiz" açıklamasında bulundu.

SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu düzenlenen basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

*SASA olarak Yumurtalık'ta yapacağımız yatırımı beş ana şirkete böleceğiz; önümüzdeki süreçte bu şirketlere yerli ya da yabancı ortak alabiliriz

*(Bölünme sonrası)Bu şirketlere ortak olma konusunda uluslararası şirketler de bizimle görüşmeler halinde

*Bu şirketlerle de Japonya, Avrupa, Güney Kore gibi ülkelerde yedi yabancı yatırımcı ilgileniyor

*SASA'ya ortak almayacağız, SASA'nın yeni kurulacak alt şirketlerine ortak almayı düşünüyoruz


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