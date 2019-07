Sasa ‘petrokimya’ya 7 yabancı talip | Ekonomi Haberleri

Erdemoğlu Holding’in 2015’te bünyesine kattığı Türkiye’nin önde gelen polyester üreticilerinden biri olan Sasa’nın Adana Yumurtalık’ta gerçekleştireceği petrokimya yatırımına 7 yabancı şirketten ortaklık teklifi geldi.

Hürriyet gazetesinden Hülya Güler'in haberine göre; Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, “Yumurtalık’ta 2031 yılına kadar toplam 11.8 milyar dolar yatırımla kurulması planlanan petrokimya tesislerinde 13 milyon ton hammadde ve kimyasal üretim kapasitesine ulaşacağız. Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına önemli katkı sağlayacak bu tesisin Sasa çatısı altında 5 ayrı şirket bünyesinde faaliyet yürütmesini planlıyoruz. Sasa’nın alt kuruluşu olarak faaliyet yürütecek bu 5 şirkete ortak alabiliriz. Bu konuda şimdiden yabancı yatırımcılardan teklifler alıyoruz” dedi. Ortaklık teklifi gelen yabancı kuruluşların isimlerini şu aşamada açıklayamayacağını belirten İbrahim Erdemoğlu, ortaklık teklif eden şirketlerden ikisinin operasyonel ortak, kalan 5’in ise finansal ortak olmayı istediğini söylemekle yetindi.

3 JAPON, 2 GÜNEY KORELİ

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek’in Dome Group Finansal Danışmanlık şirketini ve Borsa İstanbul eski başkanlarından İbrahim Turhan’ın da Quanta Finansal Danışmanlık şirketini temsilen katıldığı Sasa’nın 2 yıllık projeksiyonu ve 2031 yılına kadar olan yatırım hedeflerinin paylaşıldığı toplantının ardından soruları yanıtlayan İbrahim Erdemoğlu, şunları söyledi: “Sasa Petrokimya tesisleri için şu an ÇED raporu hazırlanıyor. Bu yıl ekim-kasım gibi raporun tamamlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte kamulaştırma çalışmalarını tamamlayıp, gerekli izinleri de tamamladıktan sonra projeye başlayacağız. Biz yönetimde merkezi sistem yerine eyalet sistemini benimsedik. Her bir proje için ayrı bir şirket kurup, finansmanını da bu her bir şirket için ayrı ayrı yapacağız. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde 5 şirket kuracağız. Bu şirketlere şimdiden 3’ü Japonya’dan, 2’si Güney Kore’den, biri Kuveyt’ten ve biri de Avrupa’dan gelen ortaklık tekliflerini projeye başladığımız zaman değerlendireceğiz. Hedefimiz şirketlerin kontrolü bizde olmak kaydıyla ortak olmak.”

CARİ AÇIĞI AZALTACAK

Sasa’yı bir dünya şirketi haline getirme vizyonuyla hareket ettiklerini kaydeden İbrahim Erdemoğlu, şu bilgileri verdi: “Yumurtalık’taki proje kapsamında 8 binin üzerinde ek istihdam yaratılacak. Proje tamamlandığında cari açığın azaltılmasına 5.2 milyar dolar katkı sağlanacak. Sasa olarak 2018’de 350 bin ton polyester ürettik. Bu rakamı bu yıl 700 bin tona ve 2020’de 1.4 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Kuruluşu 1960’lara dayanan Erdemoğlu Holding olarak Merinos markasıyla Türkiye’nin ve dünyanın en büyük makina halısı üreticisi konumundayız. 2015’te Sasa’yı bünyemize kattığımızda cirosu 400 milyon dolar civarındaydı. Bu yıl Sasa’nın mevcut kapasitesine ek olarak yaptığımız 240 milyon dolar bedelli, 350 bin tonluk ek elyaf yatırımı ile ciromuzu 786 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 410 milyon dolar yatırım gerçekleştirmeyi planladığımız 2020 yılında ciromuzu 1.5 milyar dolara çıkaracağız. 2 bin 750 ek istihdam sağlayacağımız 2021’de ise 1.9 milyar dolar ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz.”

BU ŞARTLARDA EN İYİ HELVA

GENEL ekonomik gidişata ilişkin görüşleri sorulan İbrahim Erdemoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz şirket kültürümüzün de gereği olarak hiçbir zaman şikayet etmeyiz. Rahmetli babam kurucumuz Mehmet Erdemoğlu’nun da ‘zaman size uymaz, siz zamana uyacaksınız’ vizyonuyla hareket ederek her zaman şartlara uyum sağlayacak şekilde hareket ediyoruz. Bugünkü şartlarda da en iyi helvayı yapmaya gayret ediyoruz. Biz şikayet etmek yerine işimize bakıyoruz.”

HEP YATIRIM YAPTIK YUMURTALARI ÇOĞALTTIK

SASA Polyester kapsamında açıkladıkları yatırımların finansmanını tamamladıklarını söyleyen İbrahim Erdemoğlu, “Sasa Petrokimya yatırımları için de gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra finansman çalışmalarına başlayacağız. Biz her zaman kazandığımızı şirketlerimize yatırıyoruz. Şirketi yumurtlayan bir tavuk gibi düşünün. Biz bu tavuk yumurtladığında, yumurtasını hiç yemedik. Hep bu yumurtayı iki yumurta yapmaya gayret ettik. O yumurtayı kuluçkaya yatırım iki tavuk yapmaya çalıştık. Yani kazandığımızı yine şirketimize yatırdık. Yumurtamızı birken 2, 2 iken 4, sonra da 8,16 diyerek hep çoğalttık. 90’lı yıllara kadar hep yatırım yaptık. Örneğin 50 yumurtamız olduğunda da bunun sadece bir tanesini yedik, diğerlerini yine şirketlere yatırdık” dedi.