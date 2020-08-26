‹ Önceki Haber ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentiyi aştı ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentiyi aştı Sonraki Haber › Benzin fiyatlarına zam Benzin fiyatlarına zam

SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza

26.08.2020 - 16:10
SASA’dan dünya devi ile milyar dolarlık imza | Ekonomi Haberleri

SASA Polyester Sanayi AŞ, Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) yatırımında dünya devi Amerikan Invista (Koch Industries) firması ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladı.

SASA Polyester Sanayi AŞ açıklamasına göre, dünyanın tek hattaki en büyük kapasiteli ve en yüksek verimli PTA işletmesinin Adana’da kurulması için ilk imzalar atıldı. Yatırım tutarı 935 milyon dolar olan ve 1,5 milyon ton kapasiteli olacak tesis 2022 yılı sonunda devreye girecek.

Aynı zamanda, 400 yeni istihdam sağlanarak 300 milyon dolarlık cari açık kapatılmış olacak. Bu gelişme aynı zamanda, Yumurtalık’ta yapılacak petrokimya yatırımının da ilk adımını Adana merkezde oluşturmaya başlayacak.

PTA, polyester üretiminde ana ham madde olarak yüzde 85 oranında kullanılıyor. PTA'nın yurt içinde SASA Polyester Sanayi A.Ş tarafından üretilmesi polyester üretiminde hayatın bir çok alanına dokunan stratejik petrokimya yatırımlarının da dinamosu özelliğini taşıyor.

##$HABER_1463948$##

TÜRKİYE'NİN PTA AÇISINDAN İTHALATA BAĞIMLILIĞI SONLANDIRILMIŞ OLACAK

Türkiye’nin geçen yıl PTA ithalatı 629 bin ton olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk 6 ayında ise toplam ithalat 410 bin tonu geçti. Bu şartlarda, bu yıl sonu itibarıyla toplam ithalatın 1 milyon tonu geçmesi bekleniyor. Türkiye’deki bu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi yatırımı ile Türkiye'nin PTA açısından ithalata bağımlılığı sonlandırılmış olacak.

SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin ortak anlaşma imzaladığı yıllık 110 milyar dolar cirolu ABD merkezli Koch Industries’e bağlı Invista şirketi, PTA
teknolojisinde 2000-2020 arasında yüzde 64 ile dünya pazar lideri konumunda bir dev isim olarak biliniyor.

Öte yandan, SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin polyester üretiminde Çin ve Hindistan dışında en büyük üretici olma hedefinin ilk aşaması olan 1,4 milyon ton üretim kapasitesine erişme hedefi de 1 ay içinde polyester chips üretim tesisinin devreye alınması ile tamamlanacak.

Yerli ve milli politikalar temelinde hareket eden şirket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon dolar tutarındaki yatırımları ile 2 bin 600 ek istihdam yaratarak, 300 milyon dolar cari açığın kapatılmasına katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, bu anlaşma ile SASA Polyester Sanayi A.Ş'nin Çin ve Hindistan dışındaki en büyük polyester üreticisi olacağını belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.099 Değişim: 0,00% Hacim : 17.815 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 26.08.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3583 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3512 27.08.2020 Yüksek 7,3725
Açılış: 7,3624
8,7213 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6864 27.08.2020 Yüksek 8,7330
Açılış: 8,7184
461,49 Değişim: -0,27%
Düşük 461,31 27.08.2020 Yüksek 463,32
Açılış: 462,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.