‹ Önceki Haber Küresel çelik talebinde artış bekleniyor Küresel çelik talebinde artış bekleniyor Sonraki Haber › Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi

"Sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başladı"

16.10.2018 - 13:44 | Son Güncelleme :
"Sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başladı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Ağustosta sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğine işaret eden Varank, endeksin geçen yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdiğini hatırlattı.

Varank, ağustos ayıyla birlikte 8 ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 6,6 olduğunu aktararak, "Bu veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

En dikkat çekici gelişmenin yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 26,8'lik ve aylık yüzde 9'luk artış olduğuna dikkati çeken Varank, bu durumun Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüksek katma değerli üretime geçiş hedefini destekler nitelikte olduğunu bildirdi.

"YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

##$HABER_1449799$##

Varank, ağustosta ana sanayi gruplarında en yüksek artışın sermaye malı üretiminde gözlendiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu kalemde geçen yıla göre yüzde 5,3 ve bir önceki aya göre yüzde 2'lik bir artış meydana geldi. Bu tablo, üretime dönük yatırımların devamı açısından olumlu bir göstergedir. Bakanlık olarak, yurt içi üretim göstergelerindeki aylık değişimleri sektör bazlı detaylı bir biçimde analiz ediyor, atılması gereken adımları süratle atıyor ve uyguladığımız politikaların sıkı takibini yapıyoruz. Ağustos ayında yaşadığımız finansal saldırıya karşı 17 Ağustos'ta üreticilerimiz için Destek ve Önlem Paketi'ni açıkladık. Burada yer alan eylemlerin çoğunu başarılı bir şekilde hayata geçirdik, geri kalan kısımda ise önemli ilerlemeler kaydettik."

Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"ndaki taahhütlerini birer birer hayata geçirdiğini vurgulayan Varank, "İkinci '100 Günlük İcraat Programı'na yönelik çalışmalarımızı da zaman kaybetmeksizin başlattık." ifadesini kullandı.

Varank, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında sanayicilerin finansman maliyetlerini aşağıya çekmek, yüksek katma değerli üretimi desteklemek ve ithalatı azaltmak üzere atacakları adımları ilan ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın tüm imkanları, araştırmacılar, girişimciler, KOBİ'ler ve sanayiciler için seferber edilmiş durumdadır. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuzla yüksek katma değerli üretim en temel önceliğimizdir. Hiç şüphe yok ki bu öncelik, ülkemiz ekonomisinin güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansında kilit rol oynayacaktır."

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Küresel çelik talebinde artış bekleniyor Küresel çelik talebinde artış bekleniyor Sonraki Haber › Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.466 Değişim: -0,17% Hacim : 8.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.907 16.10.2018 Yüksek 99.224
Açılış: 98.574
5,6712 Değişim: -2,00%
Düşük 5,6643 16.10.2018 Yüksek 5,8076
Açılış: 5,78665
6,5697 Değişim: -2,03%
Düşük 6,5635 16.10.2018 Yüksek 6,7322
Açılış: 6,7055
223,34 Değişim: -2,15%
Düşük 223,21 16.10.2018 Yüksek 229,95
Açılış: 228,24
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.