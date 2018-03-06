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Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

06.03.2018 - 14:50

Sanayide çalışan kişi başına üretim 2017`de yüzde 5.60 artarken, yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.91`lik artış görüldü.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Verimlilik İstatistikleri Bülteni'ne göre, sanayide, toplam çalışılan saat başına üretim bir önceki döneme göre yüzde 0.76, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.21 arttı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verilerine göre 20174 yılı dördüncü çeyreğinde en fazla artış yüzde 5.0 ile Sermaye Malı'nda gerçekleşti.

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Çalışan kişi başına üretim endeksinde, ilgili dönemde en fazla artış yüzde 15.93 ile makine ve ekipmanlarının kurulumu ve onarımında gerçekleşirken, en fazla azalış ise yüzde 20.68 ile mobilya imalatında gerçekleşti.

Çalışılan saat başına üretim endeksinde ise, 2017 yılının dördüncü döneminde en fazla artış yüzde 10.92 ile "makine ve ekipmanlarının kurulumu ve onarımında, en fazla düşüş ise yüzde 20.26 ile mobilya imalatında gerçekleşti.


Etiketler

  • sanayi sektörü
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