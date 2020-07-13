‹ Önceki Haber Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde görünüm pozitif Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde görünüm pozitif Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Sanayi üretimi verisi açıklandı

13.07.2020 - 10:04 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Mayıs'ta sanayi üretimi yüzde 19.9 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.063 Değişim: 1,96% Hacim : 8.475 Mio.TL Son veri saati : 12:49
Düşük 116.126 13.07.2020 Yüksek 117.161
Açılış: 116.262
6,8654 Değişim: 0,06%
Düşük 6,8452 13.07.2020 Yüksek 6,8729
Açılış: 6,8612
7,7714 Değişim: 0,13%
Düşük 7,7554 13.07.2020 Yüksek 7,7904
Açılış: 7,7611
399,50 Değişim: 0,64%
Düşük 396,00 13.07.2020 Yüksek 399,62
Açılış: 396,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.