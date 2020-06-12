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Sanayi üretimi verisi açıklandı

12.06.2020 - 10:07
Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Sanayi üretimi nisan ayında aylık yüzde 30.4 düşerken; yıllık bazda ise yüzde 31.4 düştü.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 30,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 azaldı.


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