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Sanayi üretimi rakamları açıklandı

09.10.2017 - 10:47

Sanayi üretimi ağustos ayında takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 5.2, arındırılmamış olarak yüzde 3.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı.

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Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.

EN FAZLA AZALIŞ SERMAYE MALINDA

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 3,7 ile sermaye malında gerçekleşti.

EN FAZLA AZALIŞ BİLGİSAYAR,ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİNDE

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 16,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 13,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 10,6 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı takip etti.

EN YÜKSEK ARTIŞ TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,8 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 8 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 7,7 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.


Etiketler

  • sanayi üretimi
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • sanayi üretim endeksi
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