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Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde

17.09.2018 - 10:02 | Son Güncelleme :
Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde

Sanayi üretimi temmuz ayında yıllık yüzde 5.6 arttı. Beklenti yüzde 1.2 olması yönündeydi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,2 arttı.


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