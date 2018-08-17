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Sanayi Bakanlığından 16 maddelik paket

17.08.2018 - 13:58 | Son Güncelleme :
Sanayi Bakanlığından 16 maddelik paket

Sanayi Bakanlığı 16 maddelik destek ve önlem paketi açıkladı. Buna göre, KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme geliyor. Destek paketine göre ayrıca, yatırım ve teşvik belgesi başvuru ücreti kalkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketi hazırlandığını bildirdi. Varan yaptığı yazılı açıklamada, paket ile yeni ekonomi modelindeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçeye ilave yük getirilmeyeceğini, paketin parasal genişlemeye yol açmayacağını ve sıkı maliye politikalarına uyumlu olacağını belirtti.

Varan tarafından açıklanan pakette yer alan düzenlemeler şunlar:

* Paket parasal genişlemeye yol açmayacak ve sıkı maliye politikalarına uyumlu olacak

* Paket ile yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçeye ilave yük getirilmeyecek

* Paketle KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme gelecek

* Ar-Ge desteklerine kur farkı ayarı ve 2,739 ithal ürüne yerlileştirme öngörülüyor

* Dış pazarlara açılan KOBİ'lere 300,000 TL ihracat desteği; kalkınma ajansları aracılığıyla 500 milyon TL'lik destek sağlanacak

* OSB'lerde "bedelsiz arsa" tahsisinin kapsamı genişleyecek.

* Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak

* Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği sağlanacak

* Tekno girişimcilere desteğin üst sınırı 200,000 TL'ye yükseltilecek

* Dış pazarlara açılan KOBİ'lere 300,000 TL ihracat desteği verilecek

* TSE hizmet ücretlerine yüzde 25 indirim yapılacak.

* Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları yeniden yapılandırılacak.

* Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak

* Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezaları affedilecek

* Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL'lik destek sağlanacak

* AB fonları desteği ile yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon euroluk fonu yatırımcılara sunulacak. 


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