Sanayi Bakanlığı'na üç yeni yardımcı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na üç bakan yardımcısı atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda üç bakan yardımcılığına atama yapıldı. Atamalar Resmi Gazete'nin dünkü ikinci mükerrer sayısında yayınlanarak onaylandı.

Reuters'da yer alan habere göre; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılıklarına Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır atandı. Kararlar kapsamında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirilen Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

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