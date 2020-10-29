‘Sanal Ticaret’le milyonlarca dolarlık anlaşma | Ekonomi Haberleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüs pandemisinin ihracattaki etkilerini azaltmak amacıyla mayıs ayında başladığı ‘Sanal Ticaret Heyeti’ programlarının 12’ncisini Filipinler’e gerçekleştirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sanal heyetlere 205 ihracatçı firmamız katılım sağladı. 1600’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde milyonlarca dolarlık sözleşmelere imza atıldı” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), pandemi sürecinde ihracatı canlandırmaya yönelik başlattığı Sanal Ticaret Heyeti programlarına devam ediyor. TİM, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği bu programların sonuncusu Filipinler’e gerçekleştiriliyor. 26 Ekim’de başlayan organizasyon 30 Ekim’de son bulacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer’in katıldığı programın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Filipinler sanal ticaret heyetimizle birlikte, 205 ihracatçı firmamız sanal heyetlerimize katılım sağladı. Tamamlanan heyetlerimize, 617 alıcı firma katılırken; 1600’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Firmalarımızın milyonlarca dolarlık sözleşmelere imza atması heyetleri gerçekleştirmedeki amacımızın hasıl olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

5 FARKLI KITA

Sanal platformlarda gerçekleştirdikleri etkinliklerin yalnızca ticaret heyetleriyle sınırlı kalmadığını ifade eden Gülle, “İlk sanal fuar, ilk sanal ödül töreni ve ilk sanal yarışmayı da düzenledik. Gerçekleştirdiğimiz tüm sanal organizasyonlar, Ticaret Bakanlığımızın ihracatçılara sonsuz destekleri ile bugünlere geldi. 5 farklı kıtada 11 ülkede tamamlanan sanal ticaret heyetlerimiz, firmalarımızla farklı ülke ve bölgelerle önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek”dedi.

İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinden bahseden Gülle şunları söyledi: “İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019’da 262 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında, ülkemiz Filipinler’e 124 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken; Filipinler’den 138 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Ülkemiz Filipinler’den özellikle elektrikli makine ve cihaz ithalatı gerçekleştiriyor. İnanıyoruz ki, Filipinler’e olan ihracatımız bu önemli heyetimize katılacak firmaların kuracağı işbirlikleri ile önümüzdeki yıllarda katlanarak artmaya devam edecek.”

SORUMLULUK ÇOK BÜYÜK

TİM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle de bir film yayınladı. ‘Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz’ sloganıyla yayınlanan filmde, Anadolu motifleri ve güçlü geleneklerin ihracatla dünyaya taşınması mesajı verilirken, Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirası, Cumhuriyetin ilk yılları ve günümüzden görüntüler de ekrana taşınıyor. İsmail Gülle, “Cumhuriyetimizin 100. yılında doğru hızla ilerlerken bugün de aynı şevk ve heyecanla ihracat ailesi olarak her yere şu cümleyi haykırıyoruz: Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat geleceğimizdir. Bu mutluluğa ve bu güzelliğe katkı verenlere karşı sorumluluğumuz olduğunu unutmuyoruz”

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