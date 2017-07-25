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Samsung ilaç işine el attı

25.07.2017 - 16:01

Samsung Merck’le işbirliği yaparak ABD pazarı için bir romatizma ilacının biyobenzerini üretti.

 

Elektronik devi  Samsung’a bağlı Samsung Bioepis ve Merck Biosimilars, Johnson & Johnson’ın Remicade adlı ilacının biyobenzeri olan Renflexis’i pazara çıkardı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin nisan ayında onayladığı ilaç Renflexis’in fiyatı Remicade’ın maliyetinden yaklaşık yüzde 35 daha düşük. Samsung kendi ürettiği versiyonun yaklaşık 750 dolardan satılacağını bildirdi.

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Samsung Bioepis biyolojik ilaçların daha ucuz olan biyobenzerlerini üretmek üzere kuruldu.

2016 yılında dünyada 202 milyon dolar değerinde biyobenzer satıldı; analistlerin tahminlerine göre, bu yıl ise bu rakamın 214 milyon dolara çıkması bekleniyor.


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