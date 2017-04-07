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Samsonite'dan sürpriz satın alma

07.04.2017 - 12:49 | Son Güncelleme : 07.04.2017 - 13:14

Samsonite, ABD`li online çanta perakendecisi eBags`i 105 milyon dolara satın alıyor.

Geçtiğimiz ay 1.8 milyar dolara rakibini satın alan çanta devi Samsonite, büyük bir satın almaya daha imza attı. Şirket ABD`li online çanta perakendecisi eBags`i 105 milyon dolara satın alıyor.

Samsonite bu satın alma ile internetteki varlığını kuvvetlendirmek istiyor.

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Lüks segmentte faaliyet gösteren rakibi Tumi'yi geçtiğimiz ay 1.8 milyar dolara satın alan Samsonite, şimdi de e-ticarette daha etkin olabilmek için eBags'i satın aldı. Konuya ilişkin açıklama şirket tarafında sabah saatlerinde yapıldı.

Şirket açıklamasında, "Bu satın alma şirketimizin e-ticaret alanındaki büyümesine Kuzey Amerika'da ve dünyada büyük bir ivme kazandıracak. Aynı zamanda şirketimize güçlü bir know how sağlayacak ve dijital kapasitemizi genişletecek" denildi.

Anlaşmanın 2017 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.


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