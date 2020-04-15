‹ Önceki Haber Küresel petrol arzı arttı Küresel petrol arzı arttı Sonraki Haber › "V şeklinde toparlanma beklemiyorum" "V şeklinde toparlanma beklemiyorum"

Salgının Avrupa Birliği'ne faturası belli oldu

15.04.2020 - 14:50
Salgının Avrupa Birliği'ne faturası belli oldu | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik önlemlerin 3 trilyon avroya mal olduğunu söyledi.

Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Leyen, salgın nedeniyle AB ülkelerinde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin sağlık sistemlerine ciddi biçimde yardımcı olmakla birlikte büyük bir ekonomik maliyet ortaya çıkardığını söyledi.

Kovid-19 sonucunda küresel ticaretin yavaşladığını hatırlatan von der Leyen, Avrupa'da çeşitli ticari işletmeler ve fabrikaların kapalı olduğunu anımsattı.

Von der Leyen, Avrupa'da ekonomik aktivitenin aşamalı biçimde başlaması gerektiğini söyledi.

Avrupa'da malların serbest dolaşımının çok önemli olduğunu anlatan von der Leyen, "Tek Pazar'ın tekrar çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

##$HABER_1461426$##

Kovid-19 ile mücadele için AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirecek ve şirketleri destekleyecek çeşitli adımlar attıklarına dikkati
çeken von der Leyen, "AB'de Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin maliyeti 3 trilyon Euro'yu buldu." dedi.

MARSHALL PLAN ÇAĞRISI

Salgın sonrasına Avrupa ekonomisinin yeniden canlanması için ciddi miktarda yatırım gerekeceğine işaret eden von der Leyen, "AB'nin gelecekteki bütçesi salgın sonrası ekonomik toparlanmada kritik rol oynayacak. Avrupa'da ekonomiyi canlandırmak için yeni Marshall Plan'a ihtiyaç var. AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik bütçesi Kovid-19 krizinin yanıtını içermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Von der leyen, AB'nin gelecekteki bütçesinin içerisinde yatırım mekanizması içermesi gerektiğini belirtti.

Ekonomileri daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmenin önemini vurgulayan von der Leyen, gelecekte arz zincirlerini kısaltmak ve çeşitlendirmek gerekeceğini anlattı.

TEK PAZAR HASAR GÖRDÜ

AB Konseyi Başkanı Michel de, AB ülkelerinin Kovid-19 nedeniyle uyguladıkları sıra dışı tedbirlerin ekonomik hayatı önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Avrupa'da kalkınmanın ana unsurlarından birinin Tek Pazar olduğuna işaret eden Michel, "Ülkelerin aldıkları tedbirler nedeniyle Tek Pazar ciddi hasar gördü. Tek Pazar'ı geliştirmemiz ve yeniden faal hale getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

YATIRIM STRATEJİSİ BELİRLENMELİ

Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı "dev" bir yatırım stratejisi belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Michel, AB üyesi ülke liderlerinin 24
Nisan'da ekonomik toparlanma stratejisi ile ilgili video konferans toplantısı yapacaklarını ifade etti.

Michel, Avrupa'nın özellikle bazı kritik ekipman ve ürünlerde dışarıya daha az bağımlı hale gelmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.855 Değişim: -2,73% Hacim : 17.198 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 94.602 15.04.2020 Yüksek 99.044
Açılış: 98.945
6,9150 Değişim: 0,04%
Düşük 6,9121 16.04.2020 Yüksek 6,9150
Açılış: 6,9121
7,5429 Değişim: 0,00%
Düşük 7,5412 16.04.2020 Yüksek 7,5446
Açılış: 7,5431
381,55 Değişim: 0,02%
Düşük 381,35 16.04.2020 Yüksek 381,55
Açılış: 381,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.