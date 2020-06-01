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Sabiha Gökçen'de uçuşlar başladı

01.06.2020 - 13:04
Sabiha Gökçen'de uçuşlar başladı | Ekonomi Haberleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulmasıyla kapanan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 10.15'te gerçekleşen İzmir uçuşuyla yeniden faaliyete geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk iç hat uçuşu 90 yolcusu bulunan Pegasus Havayolları'na ait TC-CPJ tescilli B737 tipi uçakla ve PC4100 sefer sayısıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gerçekleştirildi. Uçuş öncesi havalimanı terminal girişlerinde yolcuların biletleri kontrol edilerek, termal kameralarla ateşleri ölçüldü. Biletleri bulunmayan kişiler terminal binasına alınmadı. Güvenlik kontrolünden geçen yolcuların kullandıkları kutular her kullanım sonrası görevlilerce dezenfekte edildi. Tüm havalimanı personeli maske takarken, yolcuların da maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

Yolcular sosyal mesafe kuralına göre güvenlik kontrolünden geçerek yine sosyal mesafenin korunması için zeminde uyarı bantları bulunan kontuarlarda bagajlarını teslim etti. Uçuş kartlarını alan yolcular daha sonra ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaştı. Bekleme salonlarında sosyal mesafenin korunması için sık sık anonslar yapıldı. Yolcular kapılarda uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa alındı.

Haftalar sonra gerçekleşen ilk uçuşa Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de katıldı.

Uçuş öncesi açıklama yapan Nane, yeni dönemin tüm sektöre hayırlı olmasını dileyerek, 1 Haziran'ın Türk havacılığında bir milat olacağını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Nane, "Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz ki 28 Mart’tan sonra uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk havacılığında bir milat olarak tarihe yazılacak. Çünkü başka bir dönem yok ki Türk Havacılığında savaş günleri dahil, krizler dahil uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz. Bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. İlk uçuşumuz İzmir’e. Ben de İzmir’e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi Ersel Göral da, şunları kaydetti:

"Tüm yolcularımıza bundan sonrası için müsterih olmalarını rica ediyorum. Havalimanlarımız, terminal binalarımız ve uçak içi, en az evleri kadar güvenli. Endişesiz uçmaya devam edebilirler. İki aylık kapalılık döneminden sonra bugün iç hat uçuşlarımız başlıyor hayırlısıyla. İlk uçağımız bugün 10.15’de Pegasus Havayollarının İzmir seferi. Yaklaşık 90 yolcumuz var. Bunca kapalılık döneminden sonra ilk uçak için iyi sayılabilecek bir rezervasyon oranı. Biz hem havalimanı işletmesi firması olarak hem hava yollarımız olan uçak içerisinde ve terminal içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Misafirlerimizden önemli beklentilerimiz, talimatlara uymaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri."

Pegasus Hava Yollarının İzmir uçuşunun ardından saat 10.40'ta da Anadolujet Hava Yolları'nın TK 7426 sefer sayılı Trabzon uçuşu gerçekleştirildi. Şirketin Sabiha Gökçen - Trabzon uçuşuna 97 yolcu katıldı.

Ticaret amacıyla seyahat ettiğini söyleyen yolculardan Bünyamin Kayaalp, "Biraz heyecanlıyız, pandemi sonrası ilk uçuş bizim için. Bu süreç bize biraz da sabırlı olmayı öğretti. İnsanlarda şu an o rahatlığı görebiliyorum. Eskisi gibi değiller daha sabırlılar. Biraz heyecan var ama bekliyoruz." dedi.

Yolculardan Alper Doğruer ise, "Hayatın normale dönmeye başlaması sevindirici ama ama artık eski normaller yok, yeni normallere göre yaşamaya bakıyoruz. Bakalım inşallah tamamen biter de eski hayatımıza döneriz ama şu anki döneme de alıştık. Alınan önlemler gayet iyi herkes daha bilinçli bu konuda insanların bilinçli oması güzel. Dolayısıyla böyle devam ederse daha da azalır diye umuyoruz." ifadelerini kullandı.


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